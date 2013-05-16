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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:25 BJT

台湾债市：五年公债殖利率小幅回落，紧盯美债中期偏空格局未变

* 美国经济数据疲弱，带动美债与台债殖利率略回落
    * 美国10年公债殖利率是否突破2.0%为观察重点
    * 明日五年券殖利率主交投估0.92-0.94%

    路透台北5月16日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四自一个月收盘高位回落，因美国公布
的经济数据疲弱令美债殖利率脱离两个月高位，且昨日30年增额公债标售，财政部截标令得标利率低于2.0%水
准，使得债市出现保护多头的天花板效应。  
    
    惟交易员认为，随着美国经济缓步回温，资金对风险性资产的喜好程度也逐渐升温，台股近期也出现稳步
上扬的中期多头行情，此对债市的追价意愿多少将产生影响。虽然目前殖利率仍处在底部，但极易受消息与筹
码面的左右，呈现短线大涨或大跌的走势。预料殖利率低点愈垫愈高的格局不变，明日102/2殖利率区间看在0
.92-0.94%。
    
    “昨天国库把天花板钉住，若美债(10年券殖利率)没突破2.0%，恐慌度较低。”一位大型证券商交易主管
说。   
    
    另一外商银行交易员则认为，虽然美国经济缓步回温，但殖利率也不至于大弹。且台湾今年GDP(国内生产
总值)还可能下调，有利台债殖利率持稳在低档。
    
    台湾央行昨日受财政部委托标售30年期公债102/5R ，得标利率为1.99%，且不足额发行，实
际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。    
   
    美国公债周四在亚洲市场上涨，上日因美国公布的制造业和通胀数据疲弱，导致指标公债收益率(殖利率)
脱离两个月高位。10年期公债收益率 报1.931%。略低于纽约尾盘的水平，亦低于周三美国数据公
布前所及的两个月高位1.985%。    
   
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -0.85     0.9325   0.9250-0.9345     167.5
     10     102/6                     -0.30     1.2620   1.2541-1.2630      18.5
     20     102/3                     -2.00     1.8100   1.8100-1.8102       1.0
 
    交易员认为，国际债市仍是牵动台债的主要因素。美债短线可能因弹多呈现技术性回档，藉此修正指标乖
离过大的现象，不过美债殖利率年线翻扬的讯号值得留意，中期而言，震荡偏空的格局没有改变。
        
    “近期还是要紧盯美国公布的数据。”一位证券商交易员说。  
    
    他们并指出，近期台湾金融市场的连动也是关注重点。除了股市以外，台币兑美元        接下来是否续
贬，也会对殖利率曲线的短端产生影响。 
    
    台湾股市周四上涨0.86%，至2011年8月3日以来最高收位，此前执政党立委提出证所税修正案，以期提振
股市交易。               
 
         
    本周余日主要数据与国际事件包括周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消
费者物价指数及周五美国领先指标。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8100
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2620
          5       102/2                       0.9325
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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