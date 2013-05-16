台湾债市：五年公债殖利率小幅回落，紧盯美债中期偏空格局未变

* 美国经济数据疲弱，带动美债与台债殖利率略回落 * 美国10年公债殖利率是否突破2.0%为观察重点 * 明日五年券殖利率主交投估0.92-0.94% 路透台北5月16日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四自一个月收盘高位回落，因美国公布 的经济数据疲弱令美债殖利率脱离两个月高位，且昨日30年增额公债标售，财政部截标令得标利率低于2.0%水 准，使得债市出现保护多头的天花板效应。 惟交易员认为，随着美国经济缓步回温，资金对风险性资产的喜好程度也逐渐升温，台股近期也出现稳步 上扬的中期多头行情，此对债市的追价意愿多少将产生影响。虽然目前殖利率仍处在底部，但极易受消息与筹 码面的左右，呈现短线大涨或大跌的走势。预料殖利率低点愈垫愈高的格局不变，明日102/2殖利率区间看在0 .92-0.94%。 “昨天国库把天花板钉住，若美债(10年券殖利率)没突破2.0%，恐慌度较低。”一位大型证券商交易主管 说。 另一外商银行交易员则认为，虽然美国经济缓步回温，但殖利率也不至于大弹。且台湾今年GDP(国内生产 总值)还可能下调，有利台债殖利率持稳在低档。 台湾央行昨日受财政部委托标售30年期公债102/5R ，得标利率为1.99%，且不足额发行，实 际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。 美国公债周四在亚洲市场上涨，上日因美国公布的制造业和通胀数据疲弱，导致指标公债收益率(殖利率) 脱离两个月高位。10年期公债收益率 报1.931%。略低于纽约尾盘的水平，亦低于周三美国数据公 布前所及的两个月高位1.985%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.85 0.9325 0.9250-0.9345 167.5 10 102/6 -0.30 1.2620 1.2541-1.2630 18.5 20 102/3 -2.00 1.8100 1.8100-1.8102 1.0 交易员认为，国际债市仍是牵动台债的主要因素。美债短线可能因弹多呈现技术性回档，藉此修正指标乖 离过大的现象，不过美债殖利率年线翻扬的讯号值得留意，中期而言，震荡偏空的格局没有改变。 “近期还是要紧盯美国公布的数据。”一位证券商交易员说。 他们并指出，近期台湾金融市场的连动也是关注重点。除了股市以外，台币兑美元 接下来是否续 贬，也会对殖利率曲线的短端产生影响。 台湾股市周四上涨0.86%，至2011年8月3日以来最高收位，此前执政党立委提出证所税修正案，以期提振 股市交易。 本周余日主要数据与国际事件包括周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消 费者物价指数及周五美国领先指标。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8100 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2620 5 102/2 0.9325 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)