韩国汇市：韩元回吐涨幅收跌而公债持稳，市场明日逢假休市

韩元盘初原上涨，因受到国内出口商的美元卖盘支撑，且韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Chan-woo稍早称，金融监管机构需密切监测日圆贬值对韩国出口商和金融市场带来的影响。

但交易商表示，临收盘前由于美元兑日圆走升，使得韩元的盘势逆转。

“随着美元上涨，市场上见到许多空头回补的买盘--或许是因正值假期前，”首尔一外商银行交易员说。

韩国公债价格变动则不大，三年期公债6月期货 小跌0.02点至 106.90。

五年期 和三年期 公债收益率(殖利率)持平。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,116.4 1,114.5

日圆/韩元 10.9036/096 10.8686/747

韩国公债期货 * 106.90 106.92

五年期公债收益率 2.65% 2.65%

三年期公债收益率 2.56% 2.56%

韩国综合股价指数 1,986.81 1,971.26

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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