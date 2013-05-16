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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因日圆走升且油价下跌

“由于日圆兑美元上涨，投资者结清合约避险，此外油价下跌也打击市场，”一曼谷交易员表示。

周四美元兑日圆由四年半高点回落，此前美国工业数据令人失望，引发美国公债价格一周来首次上涨。

布兰特原油期货周四跌向每桶103美元，因美国工业生产降幅大于预期，使需求前景难以判断。

交易员称，TOCOM期胶价格收在重要支撑位280日圆上方，周五可能反弹。

上海期货交易所主力9月期胶合约 上涨100元人民币，收报每吨19,975元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜 审校 艾茂林/张若琪)
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