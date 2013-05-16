中国期市：沪胶2万关口得而复失，库存和成本夹击令期价上下两难

路透北京5月16日 - 上期所橡胶期货周四小幅收低，多空双方围绕两万的整数关口争夺激烈。分析师指出，在前期探明18,000元人民币附近的阶段性底部后，橡胶期价上方面临高库存的压力，下方则有国内割胶成本的支撑，近期或呈现缓慢筑底的走势。

上期所橡胶1309合约 收跌0.92%，报每吨19,975元，盘中两万关口多次得而复失，表明反弹力度仍然有限。根据结算价计算，沪胶已连续第四个交易日下跌。

“橡胶期价目前还处在一个筑底过程，既没有大幅下跌的趋势，也没有上涨的动力。如果不发生大的系统性风险，4月所及18,000元附近有望成为年内低点，但筑底企稳的过程会较为曲折，”东吴期货工业品部分析师权姝文表示。

商品咨询机构--卓创资讯的统计显示，截至5月15日，青岛保税区橡胶总库存较4月26日减少7,800吨，至36.33万吨，半年来首次环比下降。其中天胶和复合胶各下降逾3,000吨。

分析师表示，由于轮胎企业开工情况整体不错，在胶价前期大跌中，部分轮胎厂有补库采购的动作，但目前库存的绝对数量依然维持高位，需要一个逐步消化的过程，意味着现货面供大于求的状况仍将持续。

针对此前市场有关外管局调查橡胶贸易融资问题的传言，权姝文表示，据目前了解，青岛方面的橡胶贸易商并未接到这方面的信息，目前还停留在传闻和揣测的层面。