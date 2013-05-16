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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 15:50 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，因欧洲数据低迷

周三的数据显示，欧元区经济连续第六个季度萎缩，这对欧元构成了压力，反过来也拉低了瑞郎/美元汇价。

Sarasin分析师Alessandro Bee说：“昨天的GDP数据显示欧元区形势是多么的低迷。美国的情况更好些。”

自5月初以来，对欧元区危机的担忧减轻导致避险资金流入减弱，瑞郎走弱，不过瑞士央行理事祖布鲁克表示瑞郎汇价仍然过高。

0725 GMT时瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.4%至0.9685。(完)

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