路透基点：宏致电子已签署11亿台币融资协议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾上市的宏致电子股份有限公司周一同四家银行签署了11亿台币(合3,700万美元)的五年期融资协议。
玉山商业银行是牵头行和唯一簿记行，承贷7亿台币。兆丰国际商业银行亦是牵头行，承贷2亿台币。
彰化商业银行和元大商业银行各自承贷1亿台币。
该贷款分为两部分，A档为3.30亿台币的定期贷款，B档是7.70亿台币的循环信贷。利率为较台湾次级市场商业本票利率加码65个基点，税前保底利率设为1.5%。承贷2亿台币或以上的银行获得13个基点的前端费用，承贷在1-1.99亿台币的银行有6个基点的承诺费。
A部分和B部分的贷款承诺费用各自为15个和5个基点。
A档贷款将分五次、半年不等额偿还：10%（第1-4次），40%（第5次）。B档贷款将从第36个月开始、分五次半年不等额偿还：10%（第1-4次），40%（第5次）。
所筹资金将用于再融资和运营资本。
宏致电子为便携电子产品生产配件,其市值为36亿台币。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。