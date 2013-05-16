路透基点：宏致电子已签署11亿台币融资协议

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾上市的宏致电子股份有限公司周一同四家银行签署了11亿台币(合3,700万美元)的五年期融资协议。

玉山商业银行是牵头行和唯一簿记行，承贷7亿台币。兆丰国际商业银行亦是牵头行，承贷2亿台币。

彰化商业银行和元大商业银行各自承贷1亿台币。

该贷款分为两部分，A档为3.30亿台币的定期贷款，B档是7.70亿台币的循环信贷。利率为较台湾次级市场商业本票利率加码65个基点，税前保底利率设为1.5%。承贷2亿台币或以上的银行获得13个基点的前端费用，承贷在1-1.99亿台币的银行有6个基点的承诺费。

A部分和B部分的贷款承诺费用各自为15个和5个基点。

A档贷款将分五次、半年不等额偿还：10%（第1-4次），40%（第5次）。B档贷款将从第36个月开始、分五次半年不等额偿还：10%（第1-4次），40%（第5次）。

所筹资金将用于再融资和运营资本。

宏致电子为便携电子产品生产配件,其市值为36亿台币。（完）