金属期市：LME期铜小涨，然需求忧虑抑制升幅

0706GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7207.25 9.25 +0.13 -9.10

上海期铜 52150 -260 -0.50 -9.59

COMEX期铜 327.05 0.55 +0.17 -10.46

LME期铝 1842.50 2.50 +0.14 -11.03

上海期铝 14525 -45 -0.31 -5.34

LME期锌 1831.75 8.75 +0.48 -11.23

上海期锌 14370 -1175 -7.56 -7.56

LME期镍 14924.00 19.00 +0.13 -13.00

LME期铅 1962.00 -8.00 -0.41 -16.15

上海期铅 13950.00 5.00 +0.04 -8.52

LME期锡 20750.00 -5.00 -0.02 -11.32

LME/上海套利价差^ -419

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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