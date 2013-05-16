金属期市：LME期铜小涨，然需求忧虑抑制升幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0706GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7207.25 9.25 +0.13 -9.10
上海期铜 52150 -260 -0.50 -9.59
COMEX期铜 327.05 0.55 +0.17 -10.46
LME期铝 1842.50 2.50 +0.14 -11.03
上海期铝 14525 -45 -0.31 -5.34
LME期锌 1831.75 8.75 +0.48 -11.23
上海期锌 14370 -1175 -7.56 -7.56
LME期镍 14924.00 19.00 +0.13 -13.00
LME期铅 1962.00 -8.00 -0.41 -16.15
上海期铅 13950.00 5.00 +0.04 -8.52
LME期锡 20750.00 -5.00 -0.02 -11.32
LME/上海套利价差^ -419
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 石冠兰/侯向明/张若琪/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。