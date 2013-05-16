表格：外资在韩国股市买超2,949亿韩元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔5月16日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,949亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月16日 294.9 181.3 -465.6
5月15日 -39.5 89.2 -45.0
5月14日 162.1 123.6 -292.6
5月13日 -89.4 43.2 57.1
5月10日 -159.8 -256.1 414.5
5月9日 141.7 182.5 -321.8
5月8日 -268.1 126.4 182.7
5月7日 -251.4 107.4 154.6
5月6日 -59.1 -27.2 100.5
5月3日 -35.5 141.0 -96.5
5月2日 -89.6 -33.2 138.3
4月30日 33.5 403.4 -356.7
4月29日 -178.8 157.5 14.5
4月26日 -125.0 85.8 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
4月24日 -20.1 135.2 -138.4
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本月以来 -393.9 678.1 -173.8
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今年以来 -6,173.8 5,783.4 898.7
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。