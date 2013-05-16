重发-全球金市：现货金触及四周低位，因美元走强

(重发以删除文末多余段落)

路透伦敦5月16日 - 周二现货金 跌至四周低位，因美元兑欧元和日圆走强，打击了黄金已然疲弱的技术面。

现货金跌1.3%至每盎司1,374.99美元，为4月18日以来最低。尽管亚洲的实货买盘升温，但金价昨日跌破心理支撑位1,400美元，引发严重抛压。

0757GMT，现货金报1,377.11美元，跌幅为1.1%。美国期金6月合约 触及日低1,373.70美元，稍后反弹至1,374美元，跌幅为1.6%。(完)