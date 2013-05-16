更新版 1-台湾货币市场：利率维持低档，发票量略增但对去化资金助益有限

* 累积准备正数持续扩大，拆款需求低落

* 短票发行略增加，但无法满足市场需求

* RP利率向区间低位靠拢 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周四续稳在区间低档。银行调度人士认为，资金拆出无门、短票供给少且利率低，令负数操作难度大增，再加上央行仍维持适度宽松的货币政策不变，无意扩大冲销力道，使得银行体系的资金状况持续浮滥，利率继续停留在偏低水准。

他们认为，以目前当日与累计超额准备都是正数，且不断扩大的状况判断，月底因缴税造成的例行性紧缩效应应该不会明显。资金浮滥的状况，恐怕要等到6月底才会因为季底因素而略转为偏紧。

“只能等央行收啊，其他都是同向，拆给谁啊。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士也指出，拆款能到期续做就不错了，有同业还被提前偿还。在此情形下，缺口不易做大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率区间在0.370-0.420%，上日在0.37-0.425%。

**短票发票量略增**

在短票市场方面，今日虽有一家大型票券商的发票量增加，但相对银行欲去化的庞大资金而言，只能以杯水车薪来形容。

“不担心发票增加影响利率，银行买盘积极，今天很快就清完了。”该票券商调度人士说。

另一大型票券商调度人士则称，银行还是多钱，不过买票利率低到0.69%后，要再向下的难度偏高。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期2,613亿台币，今日共发行2,611亿台币存单，存单发行余额略减2亿。 周五央行存单到期金额为3,477.50亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为91亿台币，累计超额准备为906亿台币，加计前期1%的超额准备为1,737亿台币。

**RP利率往低位靠拢**

台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周四于区间内渐往低位靠拢，因寿险资金去化压力仍在，而投信业者资金分配较为不均，证券与票券业者认为市场短率走低趋势不变，将部分承作利率较高的部位向下修正。

市场调度人士称，寿险公司此前的大额资金去化需求已消化得差不多，不过此前累积的闲置资金压力仍在，没有大幅变化，令区间高档成交渐少，一些小型证券商及票券商也尝试跟进大型业者的利率，令整体市场利率往低位指标靠近。

〞这就像用热刀切奶油，让利率逐渐融化(往低位下滑)。〞一证券商资金调度人士称。

另一票券商调度人士则指出，本波利率下滑应已暂时达到满足点，本周或将止稳于当前水准，主要是市场上已几乎都没有券，市场也传出库存券已被释出，即使寿险及投信事先框券也没办法供应新券。

寿险资金调度人士则指出，虽然部分寿险业钱多愿接受较低的附买回利率，但主要是因为银行端对大额定存收受态度并不积极，以银行一个月大额定存利率议价可达0.85%的情况，只要银行收受态度转趋积极，RP利率或可望回稳。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，大区间仍在0.66%-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿；但一周内的极短天期已可见成交在0.74-0.75%。