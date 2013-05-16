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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 16:22 BJT

香港股市：恒指收涨0.2%但周线收低，腾讯控股收于纪录高位

本周是4月17日止当周以来，恒生指数和恒生国企指数首次录得跌幅。香港市场周五因公共假期休市，下周一恢复交易。

腾讯控股 跳涨6.5%至纪录收盘高点。之前该公司公布第一季获利增长37%，大致符合市场预期。

百盛集团 大跌8.5%至逾七年来最低。(完)
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