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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 16:24 BJT

国际油市：美国原油期货下跌1美元，美国数据不佳引发需求忧虑

路透伦敦5月16日 - 美国原油期货 周四下跌1美元至每桶93.30美元，因美国工业生产降幅大于预期令需求前景蒙阴。(完)

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