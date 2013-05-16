中国新债: 国开行下周二将增发四期定存基准浮息债，总额至多200亿

路透上海5月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)第一次增发其23-26期定存基准浮息金融债(市场俗称“F4”)，期限包括三、五、七和10年，发行总额至多200亿元人民币，每个品种上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%，无兑付手续费。

国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。

上述增发债的具体条款如下：

第23-26期债第一次增发

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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准

招标时间 5月21日

3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 5月23日/4月18日

分销期 5月22日-5月23日

上市日 5月29日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留

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上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，国开行保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)