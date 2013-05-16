中国新债: 国开行下周二将增发四期定存基准浮息债，总额至多200亿

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)第一次增发其23-26期定存基准浮息金融债(市场俗称“F4”)，期限包括三、五、七和10年，发行总额至多200亿元人民币，每个品种上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%，无兑付手续费。
国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。
上述增发债的具体条款如下：
第23-26期债第一次增发
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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准
招标时间 5月21日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月23日/4月18日
分销期 5月22日-5月23日
上市日 5月29日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
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上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，国开行保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。