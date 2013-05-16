台湾汇市：台币兑美元续创逾一个月收盘新低，随亚币承压

* 台币续创逾一个月收盘低位

* 日圆趋弱带动韩元和台币走疲

* 台股短多气势仍在，限制台币贬幅

路透台北5月16日 - 台币兑美元 周四收贬2.2分，续创逾一个月新低。在央行尾盘干预助贬之下，台币已连续两日收盘跌破30大关，预计短期实质交易区间料朝30缓步靠拢。

汇银人士指出，午盘过后因美元兑日圆、韩元再度走强，这令台币再显颓势，外商银、进口商在午后买美元的力道也趋明显；不过台股 再创下21个月以来高位，且外资买超势头并未反转，可能稍稍限制台币贬值速度。

〞韩元后来也收的不好，下午本地和外商都出来买(美元)，〞一位民营银行交易员表示。

此外，汇银人士表示，午后稍晚现货金价 再跌逾1%以上，这令国际美元走强更有题材。他们并预估，明日的台币/美元主要交易区间先看29.900-30.050.

台湾股市周四上涨0.86%，至2011年8月3日以来最高收位，此前执政党立委提出证所税修正案，以期提振股市交易。 而外资亦续买超台股。证交所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超81.6亿台币，连续16个交易日买超累计1,142.66亿，上交易日买超50.32亿台币。

无本金交割远期外汇市场中，今日一个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 溢价仍在近期相对高位，美元看升气氛仍然浓厚。

本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期 报价来到30.068/082左右，较上日收市价29.970走贬。

韩元 周四连续第二日下滑，逆转稍早的升势，之前美元兑日圆在市场刚刚收盘前上扬。

本周重要事件还有：周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话、美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.050 30.028 29.860-30.050 30.038 12.64 11.52

元太外汇经纪公司 29.947 29.879 29.868-29.970 29.970 6.60 4.94

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准