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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 16:41 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2852     1.2886      -0.26      -2.59     1.3194
 美元/日圆                        102.38     102.23      +0.15     +18.03      86.74
 欧元/日圆                        131.55     131.73      -0.14     +14.93     114.46
 美元/瑞郎                        0.9702     0.9645      +0.59      +5.97     0.9155
 英镑/美元                        1.5204     1.5233      -0.19      -6.44     1.6251
 美元/加元                        1.0186     1.0157      +0.29      +2.67     0.9921
 澳元/美元                        0.9804     0.9896      -0.93      -5.67     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8156     0.8234      -0.95      -1.53     0.8283
 澳元/日圆                       100.370    101.170      -0.79     +11.36     90.130
 新西兰元/日圆                    83.490     84.240      -0.89     -40.71    140.820
 英镑/日圆                        155.66     155.73      -0.04     +10.54     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2013     1.2002      +0.09      -4.20     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 张涛; 审校 张若琪)
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