中国债市：资金面稍紧令短券卖盘增多，但承接尚有力收益率变动有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 受资金面稍显收紧影响，中国银行间债市周四短券卖盘有所增多，不过承接买盘尚属踊跃，市场收益率整体变动有限。
市场人士表示，经济基本面短期内难出现超预期的变化，货币政策延续稳定基调可能性亦较大，债市震荡格局暂时难以打破；而由于财政存款上缴等因素，最近资金面或仍是影响现券波动的主要力量。
“收益率基本没啥变化，连短融也没怎么动，短的卖的人稍多一点，不过有些资金宽裕的机构还是在买，也就是个别品种，卖的量比较大，收益率稍微上一些，”上海一券商交易员称。
上海一外资银行交易员也谈到，利率债收益率变动也不是很明显，1-3年国债收益率较上日略升了1-2个基点(bp)左右，其他中长品种则大多持稳，“也就是Bid(买价)比昨天稍微后撤了一点。”
银行间市场周四回购加权利率 多大涨。市场人士表示，单月财税缴款后，公开市场操作继续回笼资金，主力资金融出机构资金拆出量缩减，致当前市场流动性供不应求，略有显紧；但部分机构顺势做高价格的迹象也比较明显，当前实际资金面情况或尚可。
本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。
剩余期限约0.90年的固息国债130007最新报价收益率 为2.85%/2.83%，上日尾盘为2.83%/2.8150%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.7243 3.2116
上日 2.2553 2.7774
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9550/2.8940
国债参考率报价 2.8270/2.7735
金融债参考率报价 3.3430/3.2720(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。