更新版 1-中国货币市场：回购利率多大涨，公开市场等抽水后部分机构顺势推高价格

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海5月16日 - 中国银行间市场周四回购加权利率 多大涨。市场人士表示，单月财税缴款后，公开市场操作继续回笼资金，主力资金融出机构资金拆出量缩减，致当前市场流动性供不应求，略有显紧；但部分机构顺势做高价格的迹象也比较明显，当前实际资金面情况或尚可。

“资金面其实还行，假如说之前算中性，今天算中性偏紧，财税啊、公开市场都有在收紧，这种情况下趁火打劫的人会多，”北京一国有银行交易员称，“主要融出资金机构会减量，利率上不少。虽然现在很多人还在找钱，但大家不恐慌，心里有底，压着出长钱的（机构）出不了，下午也会出啦！”

资金面由前期的“偏松”，变为了当前的“中性”，北京另一国有银行交易员称。

上海一大型银行交易员也表示，在财税缴款与公开市场双双“抽水”的情况下，虽然实际市场资金面尚可，但主要融出机构顺势“做高价格也正常”。

上述第一位国有银行交易员并预计，下周中后期或明显的2012年企业所得税缴款的冲击“才是真正的考验”，定会冲击当期流动性。这种情况下，央行的态度至关重要，本周逆回购操作需求申报重启或是偏积极信号。

业内人士向路透表示，昨天(15日)是单月增值税、消费税、营业税等税种的缴纳截至日。去年同期，上述三税种上缴近4,000亿元人民币。根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。

本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,136.81亿元人民币，较上日的7,552.87亿元续降，其中隔夜品种成交5,490.76亿元，低于上日的6,609.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 2.7243 2.2553 +46.90 5,490.76

七天 3.2116 2.7774 +43.42 945.10

14天 3.2183 2.8821 +33.62 252.42

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.4700 2.3200 +498.00 1,709.61

七天 3.0500 2.7000 +35.00 279.39

14天 3.4000 2.9050 +49.50 35.90

回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.2600 +49.00 --

七天 3.1900 2.7760 +41.40 --

14天 3.1700 2.8960 +27.40 --

Shibor 其中:隔夜 2.7020 2.2445 +45.75 --

七天 3.1920 2.7670 +42.50 --