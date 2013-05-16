更新版 1-中国汇市：人民币续收跌受制强势美元，然短期结汇压力难缓解

* 人民币收盘续跌，隔夜美元指数创10个月高位

* 净结汇继续施压，成交价在波幅上限附近窄幅波动

* 交易员预计月末综合头寸美元买盘可能令即期微贬

* 4月外汇占款近3,000亿元凸显升值压力 (更新收盘报价)

路透北京5月16日 - 人民币兑美元即期 周四续随中间价小幅收跌，此前隔夜美元指数创出10个月高位。不过，结汇客盘仍然较多，使得成交价格继续被压制在波幅上限附近窄幅波动。

上海一股份行交易员表示，近期中间价回调但市场的升值预期没有变化，成交价料在客盘净结汇下保持强势。不过进入5月下旬、尤其是5月底时，部分银行为满足外管局规定购入美元综合头寸、加之月末购汇需求，都会使人民币出现小幅贬值。

“据我们估算最保守也有300亿美元的规模吧。不过我们推测到现在为止很多大行可能已经囤了不少（综合头寸），到时候会有影响但不大，即期汇率可能小幅贬值，第一目标6.16元。”他表示。

4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息，隔夜美元指数 最高达到84.094，前一高点是去年7月24日的84.100。

上海一外资行交易主管认为，境内外套利活动还是造成美元结汇压力非常的大，虽然美元强势会令近期中间价走稳，但后期中间价还是会往升值方向走。“中间价应该不会贬值，监管层非常不愿意看到资本外逃，相比之下它宁愿看到外汇占款上升。”

中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。

此外，外管局关于调整头寸的政策还要观察会形成多大规模的购汇需求。上述外资行交易主管说，“这一方面会消化一部分结汇压力，一方面也会本来由央行承担的外汇占款压力分摊到银行。”

东京汇市美元兑日圆周四接近四年半高点，日本进口商的买盘帮助美元收复部分失地；欧元则徘徊在六周低位附近。此前美国公布令人失望的制造业数据，压低了美元。美元指数 上涨0.1%至83.825，但未能再度登上10个月高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1492 6.1459 -0.05%

中间价 6.2096 6.2070 -0.04%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 21 6.1482 6.1503

2013年来即期升贬值幅度 1.32% 1年期美元/人民币掉期升水 1,110

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.2405/35 6.2290

CNH即期 6.1484/97 6.1429

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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