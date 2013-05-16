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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 17:00 BJT

伦敦期市：ICE原糖期货下跌至2010年7月来最低

路透伦敦5月16日 - 洲际交易所(ICE)近月7月原糖期货合约周四早盘下跌0.2%至每磅16.91美分，为2010年7月以来最低，受到最大出口国巴西快速蔗糖压榨的打压。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
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