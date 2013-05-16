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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 17:01 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌1%，受矿商罢工消息影响

路透约翰内斯堡5月16日 - 南非兰特兑美元周一下挫1%，稍早矿商Anglo American Platinum 的工会领袖宣布，矿工晚间将罢工抗议裁员计划。

兰特兑美元 触及盘中低点9.3574，罢工消息前为9.3150，0848GMT时，报9.3462，较周三收盘价下跌0.89%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
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