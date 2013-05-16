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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/5/17

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             3月          -3.28%        -11.61%  r   5/23      --
 季调失业率                3月          4.18%           4.16%      5/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  4月          1.04%          +1.37%  r   6/5       --
 外汇存底(亿美元)          4月底        4,051.9       4,018.9      6/5       --
 商品出口(y/y)             4月          -1.9%           +3.3%      6/7       --
 商品进口(y/y)             4月          -8.2%           +0.2%      6/7       --
 M2货币总计数(y/y)         3月          +3.78          +3.53%      5/24      --
 外销订单(y/y)             3月          -6.6%          -14.5%      5/20      -1.15%*
 经常帐盈余(亿美元)        第四季       +159.6         +118.9  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)          第四季       +35.8           +37.0      5/20      --
 国内生产总值(GDP)         第一季概估   +1.54%         +3.72%      5/24      --
                           值                                                
 重贴现率(%)               3月28日      1.875%         1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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