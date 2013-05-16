路透基点：九家银行加入太子建设开发20亿台币贷款案--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，九家银行加入台湾上市企业--太子建设开发的20亿台币(6,700万美元)四年期定期贷款案，资金将用于台中的一处住宅项目建设。
九家参贷银行包括：永丰银行(2.60亿台币)、台中商业银行(2.60亿台币)、第一商业银行(1.30亿台币)、台湾工业银行(1.30亿台币)、上海商业储蓄银行(1.30亿台币)、元大商业银行(1.30亿台币)、华南商业银行(1.20亿台币)、兆丰国际商业银行(1.20亿台币)、台北富邦商业银行(1.20亿台币)。
台湾银行担任牵头行兼簿记行，承贷6亿台币。
一如此前报导，这笔子弹式贷款利率为邮政储金一年期存款利率加码166个基点。若贷款动用比例低于80%，需支付15个基点承诺费。
另外，这项住宅项目70%的销售收入将留作还款准备金。
2012年7月，该借款人与两家银行签署了5亿台币364天期定期贷款，利率为台湾次级市场商业本票利率加码165个基点，前端费为70个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。