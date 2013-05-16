路透基点：九家银行加入太子建设开发20亿台币贷款案--RLPC

一如此前报导，这笔子弹式贷款利率为邮政储金一年期存款利率加码166个基点。若贷款动用比例低于80%，需支付15个基点承诺费。

2012年7月，该借款人与两家银行签署了5亿台币364天期定期贷款，利率为台湾次级市场商业本票利率加码165个基点，前端费为70个基点。（完）