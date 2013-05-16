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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:16 BJT

路透基点：九家银行加入太子建设开发20亿台币贷款案--RLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，九家银行加入台湾上市企业--太子建设开发的20亿台币(6,700万美元)四年期定期贷款案，资金将用于台中的一处住宅项目建设。

九家参贷银行包括：永丰银行(2.60亿台币)、台中商业银行(2.60亿台币)、第一商业银行(1.30亿台币)、台湾工业银行(1.30亿台币)、上海商业储蓄银行(1.30亿台币)、元大商业银行(1.30亿台币)、华南商业银行(1.20亿台币)、兆丰国际商业银行(1.20亿台币)、台北富邦商业银行(1.20亿台币)。

台湾银行担任牵头行兼簿记行，承贷6亿台币。

一如此前报导，这笔子弹式贷款利率为邮政储金一年期存款利率加码166个基点。若贷款动用比例低于80%，需支付15个基点承诺费。

另外，这项住宅项目70%的销售收入将留作还款准备金。

2012年7月，该借款人与两家银行签署了5亿台币364天期定期贷款，利率为台湾次级市场商业本票利率加码165个基点，前端费为70个基点。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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