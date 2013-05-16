欧洲汇市：英镑兑美元下滑，受对英国经济风险的担忧拖累

在投资者关注相对的经济成长前景时，许多投资者买入美元，因有迹象显示美国经济持续复苏，这可能导致美联储放缓资产购买计划。

英镑兑美元 跌0.2%至1.5202美元，距离周三所创的六周低位1.5173美元不远。

欧元兑英镑 持平，报0.8455英镑。但金融市场揣测未来几个月欧洲央行(ECB)将再次降息来支撑经济，而英国央行会维持政策不变，交易商称欧元可能跌向近期低点0.8398英镑。

分析师表示，周三英国央行公布的季度通胀报告巩固市场观点，即在卡尼7月出任央行总裁前，政策不会有大变化。本周将公布的本月英国央行货币政策委员会会议记录，料也支撑这样的观点。

分析师称，英国最大的贸易伙伴--欧元区经济疲软，可能冲击英国经济复苏，并导致卡尼在今年稍晚大举放宽政策。这将使得美元更有吸引力。

FOREX.com的调研总监Kathleen Brooks称，“我们认为英镑兑美元的涨势将消退。”

“在上周晚些时候跌破1.5350美元后，我们认为中期前景温和看空，因这结束了始于3月的中期上涨趋势。1.50美元是关键的中期支撑区域。”(完)