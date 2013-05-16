欧洲汇市：英镑兑美元下滑，受对英国经济风险的担忧拖累

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
在投资者关注相对的经济成长前景时，许多投资者买入美元，因有迹象显示美国经济持续复苏，这可能导致美联储放缓资产购买计划。
英镑兑美元 跌0.2%至1.5202美元，距离周三所创的六周低位1.5173美元不远。
欧元兑英镑 持平，报0.8455英镑。但金融市场揣测未来几个月欧洲央行(ECB)将再次降息来支撑经济，而英国央行会维持政策不变，交易商称欧元可能跌向近期低点0.8398英镑。
分析师表示，周三英国央行公布的季度通胀报告巩固市场观点，即在卡尼7月出任央行总裁前，政策不会有大变化。本周将公布的本月英国央行货币政策委员会会议记录，料也支撑这样的观点。
分析师称，英国最大的贸易伙伴--欧元区经济疲软，可能冲击英国经济复苏，并导致卡尼在今年稍晚大举放宽政策。这将使得美元更有吸引力。
FOREX.com的调研总监Kathleen Brooks称，“我们认为英镑兑美元的涨势将消退。”
“在上周晚些时候跌破1.5350美元后，我们认为中期前景温和看空，因这结束了始于3月的中期上涨趋势。1.50美元是关键的中期支撑区域。”(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。