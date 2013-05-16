路透基点：中美矽晶制品签署40亿台币五年期再融资协议

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中美矽晶制品已经签署了40亿台币（1.34亿美元）的五年期融资协议。

一如此前报导，该贷款由土地及厂房提供担保，分为两部分：A部分为25亿台币的定期贷款，B部分为15亿台币的循环信用贷款。

台湾合作金库（额度代理行）、玉山商业银行（文件准备行）和台北富邦商业银行（担保品控管行）是此案的牵头行兼簿记行。合作金库对于A部分和B部分各承贷7.15亿和4.28亿台币。其它两家银行各自承贷4.76亿和2.86亿台币。

兆丰国际商业银行、第一商业银行和大众银行担任主办行。兆丰对于A部分和B部分各承贷3.57亿和2.14亿台币，第一商业银行和大众银行各自承贷2.38亿和1.43亿台币。

协议在5月6日签署。

贷款利率在二级市场商业票据利率基础上加码，并与借款方的税前净利润率挂钩：

税前净利润率低于零，贷款利率为加码90基点；

税前净利润率为0-2.9%，贷款利率为加码80基点；

税前净利润率为3-5%，贷款利率为加码70基点；

税前净利润率5%以上，贷款利率为加码68基点；

税前保底利率为1.6%。

承贷6亿台币或以上者，获得12个基点的先付费用；承贷4亿至5.99亿台币者，获得8个基点的先付费用。

本次贷款资金将做为该公司去年3月签署的一笔相当于90亿台币的五年期贷款的再融资。去年那笔贷款是中美矽晶为满足收购日商Covalent Materials Corp旗下晶圆厂的资金需求。该笔贷款案包括A部分62亿台币的定期贷款，以及B部分77.5亿日圆循环信用贷款。A部分的贷款利率为二级市场商业票据利率加码75-200基点，B部分为三个月期台北银行间拆放利率加码150-225个基点，加码幅度视借款方的债务与EBITDA的比率而定。2012年3月时A部分贷款的初始利率为加码200个基点，B部分为加码225个基点。（完）