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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 10:40 BJT

新债招标：中国50年期国债利率4.24%，明显低于预期--业内人士

路透上海5月17日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，明显低于此前4.31%的利率预测均值。

业内人士并称，该期债投标倍数为2.13倍。

今日招标新债为财政部今年第10期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率；不进行甲类成员追加投标。5月20日开始发行并计息，5月22日发行结束，5月24日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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