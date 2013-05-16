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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:13 BJT

路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期下滑1.15%，连续三个月衰退

* 预估中值：外销订单较上年同期下滑1.15%(上月为下滑6.6%

* 公布时间：5月20日0800GMT

路透台北5月16日 - 周四公布的路透调查显示，台湾4月外销订单料为连续第三个月下滑，因全球对高科技电子产品的需求减弱，冲击亚洲国家出口。

10位受访分析师的预估中值显示，4月外销订单料较上年同期下滑1.15%。3月及2月外销订单分别下滑6.6%及14.5%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
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