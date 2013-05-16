路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期下滑1.15%，连续三个月衰退

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 预估中值：外销订单较上年同期下滑1.15%(上月为下滑6.6%
* 公布时间：5月20日0800GMT
路透台北5月16日 - 周四公布的路透调查显示，台湾4月外销订单料为连续第三个月下滑，因全球对高科技电子产品的需求减弱，冲击亚洲国家出口。
10位受访分析师的预估中值显示，4月外销订单料较上年同期下滑1.15%。3月及2月外销订单分别下滑6.6%及14.5%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。