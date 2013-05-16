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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:18 BJT

路透基点：中国环球租赁签署7,600万美元三年期融资协议--RLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国环球租赁有限公司签署了7,600万美元三年期融资协议。

中信国际是牵头行。永丰银行、国泰世华银行、兆丰国际商业银行和上海浦东发展银行也都参与此案。

该贷款由应收账款为担保，利率较Libor加码340个基点。

协议在4月26日签署。

中国环球租赁是国有企业--中国通用技术（集团）控股有限责任公司的附属子公司。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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