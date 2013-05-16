中国财政：中央财政下拔580亿元补助公共租赁住房项目建设

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月16日 - 中国在坚持楼市调控不放松的同时正加大保障房建设。财政部周四称，近日中央财政下拨2013年中央补助公共租赁住房保障专项资金580亿元人民币，用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目建设。
财政部网站新闻稿介绍分配情况显示，其中东部地区75.1亿元，占12.9%；中部地区263.1亿元，占45.4%；西部地区241.8亿元，占41.7%。资金用途包括投资补助、贷款贴息以及政府投资项目的资本金等开支。
中央财政近日还下拨2013年中央补助廉租住房保障专项资金80亿元，支持相关地区完成2013年廉租住房保障任务。资金仍向中部地区倾斜，43.3亿元规模占总量的54.2%。
中国国家统计局此前公布，中国1-4月房地产开发投资同比增21.1%，略高于1-3月的增速20.2%。(完)
参看详情，请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。