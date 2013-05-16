中港股市：内地股市创下数周内最佳单日表现，恒指温和收高

内地上市的中国地产股表现强劲，因上海证券报今日报导称，一直处于停顿状态的涉房企业再融资审核或有微调。有投行人士向记者透露，监管层内部对涉房公司再融资考虑有限放松，允许符合相关条件的公司上报材料。不过，截至目前，尚未有涉房企业通过证监会审核，相关审核是否真正开闸仍有待观察。