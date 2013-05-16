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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:42 BJT

中港股市：内地股市创下数周内最佳单日表现，恒指温和收高

内地上市的中国地产股表现强劲，因上海证券报今日报导称，一直处于停顿状态的涉房企业再融资审核或有微调。有投行人士向记者透露，监管层内部对涉房公司再融资考虑有限放松，允许符合相关条件的公司上报材料。不过，截至目前，尚未有涉房企业通过证监会审核，相关审核是否真正开闸仍有待观察。

万科 跳涨5.1%，为四个交易日来首度上涨。保利地产 涨4.3%，周三收于4月12日以来最低。

平安保险 走势也有所缓解，在内地市场涨3%，周三收于12月初以来最低。其在香港市场 下滑1.1%。

腾讯控股跳涨6.5%至纪录收盘高点。之前该公司公布第一季获利增长37%，大致符合市场预期。

百盛集团则大跌8.5%至逾七年来最低。(完)
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