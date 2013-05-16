中港股市：内地股市创下数周内最佳单日表现，恒指温和收高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
内地上市的中国地产股表现强劲，因上海证券报今日报导称，一直处于停顿状态的涉房企业再融资审核或有微调。有投行人士向记者透露，监管层内部对涉房公司再融资考虑有限放松，允许符合相关条件的公司上报材料。不过，截至目前，尚未有涉房企业通过证监会审核，相关审核是否真正开闸仍有待观察。
万科 跳涨5.1%，为四个交易日来首度上涨。保利地产 涨4.3%，周三收于4月12日以来最低。
平安保险 走势也有所缓解，在内地市场涨3%，周三收于12月初以来最低。其在香港市场 下滑1.1%。
腾讯控股跳涨6.5%至纪录收盘高点。之前该公司公布第一季获利增长37%，大致符合市场预期。
百盛集团则大跌8.5%至逾七年来最低。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。