中国贵金属：上海金交所将从5月31日起增加周五夜间交易时段

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月16日 - 全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所周四表示，将从5月31日起增加周五夜间交易时段，以满足投资者交易需求。
上海金交所表示，周五夜市从周五21:00开始交易至周六凌晨2:30，并与下周一白天的交易合并作为一个完整的交易日，在下周一收市后进行集中清算。周五夜市逢周五或下周一为节假日时休市。
目前上海金交所的交易时间分为周一至周五的三个时段：上午为9:00-11:30，下午为13:30-15:30，夜间为21:00-次日02:30，但周五不设夜盘交易。
随着中国黄金投资热潮的不断升温，日间交易时段以外的夜市也渐成各交易所争夺的重要阵地。中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上海期货交易所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。上期所消息人士表示，若得到证监会放行，金银期货夜盘料于6-7月启动。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。