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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:27 BJT

中国贵金属：上海金交所将从5月31日起增加周五夜间交易时段

路透北京5月16日 - 全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所周四表示，将从5月31日起增加周五夜间交易时段，以满足投资者交易需求。

上海金交所表示，周五夜市从周五21:00开始交易至周六凌晨2:30，并与下周一白天的交易合并作为一个完整的交易日，在下周一收市后进行集中清算。周五夜市逢周五或下周一为节假日时休市。

目前上海金交所的交易时间分为周一至周五的三个时段：上午为9:00-11:30，下午为13:30-15:30，夜间为21:00-次日02:30，但周五不设夜盘交易。

随着中国黄金投资热潮的不断升温，日间交易时段以外的夜市也渐成各交易所争夺的重要阵地。中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上海期货交易所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。上期所消息人士表示，若得到证监会放行，金银期货夜盘料于6-7月启动。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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