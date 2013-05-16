中国贵金属：上海金交所将从5月31日起增加周五夜间交易时段

路透北京5月16日 - 全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所周四表示，将从5月31日起增加周五夜间交易时段，以满足投资者交易需求。

上海金交所表示，周五夜市从周五21:00开始交易至周六凌晨2:30，并与下周一白天的交易合并作为一个完整的交易日，在下周一收市后进行集中清算。周五夜市逢周五或下周一为节假日时休市。

目前上海金交所的交易时间分为周一至周五的三个时段：上午为9:00-11:30，下午为13:30-15:30，夜间为21:00-次日02:30，但周五不设夜盘交易。