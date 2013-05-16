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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:29 BJT

新债招标：台化10年期公司债以1.52%定价--标售文件

路透台北5月16日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤 周四公布，标售的10年期无担保公司债，以1.52%定价，发行量28亿台币。

另根据承销商提供的标售文件显示，五年期与七年期的发行利率各为1.24%、1.38%，发行量分别为45亿、27亿台币。

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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