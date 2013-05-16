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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:43 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超16亿台币

路透台北5月16日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       11.50       27.50      -16.00
     票券业       11.50        0.00      +11.50
     证券业       10.00        5.50       +4.50
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