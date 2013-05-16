路透基点：江苏永兴多媒体筹办2,100万美元等值境内/境外双档贷款

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，上海银行和上海商业储蓄银行正在为江苏永兴多媒体有限公司安排一笔2,100万美元等值、双档三年期定期贷款。

该贷款包括两档：2,000万美元的境外贷款，以公司在中国的土地和建物为担保；100万美元等值的境内人民币贷款，由人民币现金存款作为担保。上海银行是境内贷款部分的代理行，上海商业储蓄银行为境外贷款部分的代理行。

境外贷款的利率为较Libor加码300个基点，受邀银行参贷800万美元或以上，可获得200个基点的前端费用，以及牵头行兼簿记行的头衔；承贷500-700万美元的银行有175个基点的费用。

贷款有一年的宽限期，分五次每半年等额偿还，平均年限是2年。

所筹资金用于再融资和运营资本。

回复截止于5月末。

江苏永兴多媒体的母公司是台湾中环集团，生产数据存储器和触控面板背光源等产品。（完）