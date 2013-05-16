路透基点：江苏永兴多媒体筹办2,100万美元等值境内/境外双档贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，上海银行和上海商业储蓄银行正在为江苏永兴多媒体有限公司安排一笔2,100万美元等值、双档三年期定期贷款。
该贷款包括两档：2,000万美元的境外贷款，以公司在中国的土地和建物为担保；100万美元等值的境内人民币贷款，由人民币现金存款作为担保。上海银行是境内贷款部分的代理行，上海商业储蓄银行为境外贷款部分的代理行。
境外贷款的利率为较Libor加码300个基点，受邀银行参贷800万美元或以上，可获得200个基点的前端费用，以及牵头行兼簿记行的头衔；承贷500-700万美元的银行有175个基点的费用。
贷款有一年的宽限期，分五次每半年等额偿还，平均年限是2年。
所筹资金用于再融资和运营资本。
回复截止于5月末。
江苏永兴多媒体的母公司是台湾中环集团，生产数据存储器和触控面板背光源等产品。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。