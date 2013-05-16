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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 18:05 BJT

英国债市：公债上涨,2044年到期公债的标售吸引旺盛买需

路透伦敦5月16日 - 英国公债周四大涨，此前英国标售2044年到期的公债，买需超过前次，且得标利率与标售前收益率之差更小。

标售结果公布后，6月英债期货 涨幅短暂扩大超过10个跳动点，日内一度上扬20个跳动点。0947GMT时报117.63，上涨10个跳动点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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