香港个股：中国人保集团称去年末偿付能力充足率符合监管最高标准

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司 周四称，其于去年末的偿付能力充足率为152%，符合监管要求的最高标准。
人保集团于3月公布2012年度业绩时，由于集团刚于H股上市且未经国内审计师审计，因而没有披露年末偿付能力充足率。
人保在联交所一份声明中称，其于去年末经审计的实际资本为560.7亿元人民币，最低资本为368.9亿元，偿付能力充足率为152%，而2011年末则为165%。
于去年6月末，人保集团的偿付能力充足率为156%。该公司于去年12月在香港首次公开发售（IPO）筹资276亿港元，今年4月获中国保监会批准发行10年期次级定期债务，募集规模不超过160亿元。
偿付能力反映保险公司能够履行其保单持有人给付及赔付责任的能力。
根据中国保监会规定，任何偿付能力充足率低于100%的保险公司不得支付股利和任何其他形式的分派，对偿付能力充足率位于100-150%之间保险公司可能提出监管要求或采取必要的监管措施，可能影响保险公司支付股利或其他形式分派的能力。
人保集团今天收跌1.69%，报4.08港元；过去一个月累计涨逾8%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。