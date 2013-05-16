香港个股：中国人保集团称去年末偿付能力充足率符合监管最高标准

路透香港5月16日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司 周四称，其于去年末的偿付能力充足率为152%，符合监管要求的最高标准。

人保集团于3月公布2012年度业绩时，由于集团刚于H股上市且未经国内审计师审计，因而没有披露年末偿付能力充足率。

人保在联交所一份声明中称，其于去年末经审计的实际资本为560.7亿元人民币，最低资本为368.9亿元，偿付能力充足率为152%，而2011年末则为165%。

于去年6月末，人保集团的偿付能力充足率为156%。该公司于去年12月在香港首次公开发售（IPO）筹资276亿港元，今年4月获中国保监会批准发行10年期次级定期债务，募集规模不超过160亿元。

偿付能力反映保险公司能够履行其保单持有人给付及赔付责任的能力。

根据中国保监会规定，任何偿付能力充足率低于100%的保险公司不得支付股利和任何其他形式的分派，对偿付能力充足率位于100-150%之间保险公司可能提出监管要求或采取必要的监管措施，可能影响保险公司支付股利或其他形式分派的能力。

人保集团今天收跌1.69%，报4.08港元；过去一个月累计涨逾8%。（完）

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