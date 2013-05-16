台湾货币市场：5月17日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月17日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,477.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)7,116.15亿台币 ：
5/20 4,091.15亿台币
5/21 1,563.50亿台币
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 1,273.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 2,619.25亿台币
5/31 2,423.20亿台币
6/03 2,786.55亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。