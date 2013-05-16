更新版－路透基点：中信泰富贷款规模增至3.3亿美元--RLPC

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路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中信泰富2亿美元四年期子弹式贷款规模已经增至3.30亿美元。

根据消息人士，有13家银行参贷，其中由三家牵头。兆丰国际商业银行和台湾合作金库稍早已加入，与台北富邦商业银行共享牵头行兼簿记行头衔。

台北富邦承贷7,400万美元，兆丰与台湾合作金库各自承贷4,000万美元。

另外10家银行当中，台湾银行、永丰银行、富邦银行香港分行担任牵头行，各自承贷3,000万美元。余下七家银行包括：华南商业银行（2,000万美元）、台湾土地银行（2,000万美元）、彰化商业银行（1,000万美元）、远东国际商业银行（1,000万美元）、第一商业银行（1,000万美元）、台湾企银（1,000万美元）、万泰银行（600万美元）。

贷款协议定于5月22日签署。

一如先前报导，该贷款吸引到逾3亿美元的超额认贷。

一般银团邀贷条件如下：承贷2,000万-2,900万美元，可获综合收益275个基点，取得安排行头衔；承贷1,000万-1,900万美元，获综合收益270个基点，取得副牵头行头衔。

对于更高级别的参贷者，承贷4,000万美元者，可获综合收益290个基点，取得牵头行兼簿记行头衔；承贷3,500-3,900万美元者，可获综合收益285个基点和牵头行头衔；承贷3,000-3,400万美元者，可获综合收益280个基点和牵头行头衔。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。

该融资交易主要面向台湾银行业者。

这笔贷款是中信泰富不到一年内进行的第二笔新融资。去年6月，中信泰富借入71亿港元(9.15亿美元)贷款，由12家牵头行安排，另有六家银行加入一般银团。台北富邦银行为12家牵头行之一。这项三年期贷款最高综合收益约280个基点，贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码210个基点。

中信泰富为中国国企中信集团子公司，债信评级为Ba1/BB+(穆迪/标准普尔)。（完）