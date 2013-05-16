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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 18:16 BJT

路透基点：台湾勤亿蛋品科技的贷款规模增至7.25亿台币

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，勤亿蛋品科技有限公司今日同八家银行签署了五年期融资协议，贷款规模从此前的6.50亿台币增加到7.25亿台币。

台湾农业金库、台湾土地银行和台中商业银行共同担任牵头行兼簿记行，各自承贷1.16亿台币。最初的牵头行兼簿记行--第一商业银行承贷1.595亿台币。

台湾合作金库担任协办行，承贷8,700万台币。板信银行、华南商业银行和台湾中小企业银行是经理行，各自承贷4,350万台币。

该融资的A部分是3亿台币的定期贷款，用于资本支出；B部分是3.50亿台币的循环信用贷款，用作营运资本。定期贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码210个基点。循环信贷利率为加码230个基点。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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