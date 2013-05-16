路透基点：台湾勤亿蛋品科技的贷款规模增至7.25亿台币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，勤亿蛋品科技有限公司今日同八家银行签署了五年期融资协议，贷款规模从此前的6.50亿台币增加到7.25亿台币。
台湾农业金库、台湾土地银行和台中商业银行共同担任牵头行兼簿记行，各自承贷1.16亿台币。最初的牵头行兼簿记行--第一商业银行承贷1.595亿台币。
台湾合作金库担任协办行，承贷8,700万台币。板信银行、华南商业银行和台湾中小企业银行是经理行，各自承贷4,350万台币。
该融资的A部分是3亿台币的定期贷款，用于资本支出；B部分是3.50亿台币的循环信用贷款，用作营运资本。定期贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码210个基点。循环信贷利率为加码230个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。