重温稿-《离岸人民币综述》义乌、昆山推出特色试点，资本帐开放小区先行

记者 李珊珊

路透香港5月16日 - 人民币跨境结算将在浙江义乌迈出新的一步，结合近期在昆山面向台资企业的金融新区，以及稍早的前海深港服务区，这些小区试点虽仅如星点般散布，起到作用有限，但彰显中国金融改革仍值得期待。

根据上海证券报报导，在义乌这个以小商品贸易闻名全球的地区，将试行首次的个人跨境结算，个人办理旅游、留学等服务贸易以及其他经常项目的跨境人民币结算业务，单笔收付资金在50万人民币以下的，银行可适当简化业务办理手续，前提是综合考量风险控制要求。而在义乌经商的个体户只要具备真实、合法的交易基础，在跨境人民币结算上并无额度限制。

同样的，台商聚集的江苏昆山，也在近期出台了＂两岸产业合作试验区＂，内容包括人民币与台币双向兑换，以及允许台湾金融机构直接投资、参股该地区等金融合作。最受瞩目的，则是当地台资企业可以在台湾筹措人民币资金。

在台湾尚未获得RQFII(人民币合格境外投资者)额度前，这将为台湾快速累积的人民币资金，开了一道回流中国的“小门”，门虽窄但对于起步中的离岸市场不无小补。

台湾彰化银行 副总经理施建安指出，这是根据地方特色推出的优惠措施，对于当地台资企业来说，可以享受境外较低的融资成本；对于银行来说，则是多了贷放人民币的渠道。

“企业在大陆借人民币是很贵的，透过母公司在台湾借贷再拿到境内去使用，融资成本至少少了3个百分点。"他说。

然而，他也表示，由于此仅限于小范围的试点，对银行人民币业务尚难起到关键性的推动。

彰银是唯一一家在昆山设有分行的台资银行，该行本周甫发行一笔10亿元三年期人民币债券，利率为2.9%。施建安指出，募得资金中有5亿元将在符合试点规范下增资昆山分行作为营运资金。

开办仅三个月，台湾离岸人民币市场以惊人的速度发展，资金池已累积至500余亿元，首年达到1,000-1,200亿元水平几无悬念。这也让台湾的相关金融商品获得养分。

宝岛债已有四档债券发行，另有包括德意志银行等数家公司仍在询价或筹备阶段，已接近台湾监管机构“首年5档、50亿元”内部目标。台湾银行界人士指出，人民币相较于其他货币收益高，以及台湾人民币投资管道有限，令宝岛债即便发行利率相较点心债为低，仍获热烈需求支持。

“台湾买点心债的管道受限，对散户来说，利率又此台币高很多，我想短期内宝岛债利率很难拉高。”一当地银行人士说。

台湾长期利率指标--10年期公债收益率 目前仅1.2620%，离岸市场的同年期国债 收益率约在2.75%。

另据消息人士指出，台湾金管会正在研究开放开放陆资企业至台湾发行公司债的可能性。由于台湾目前仍限制陆资持股30%以上的企业至台湾募资，料此项开放将有利于台湾扩大人民币债券发行面。不过，由于修改相关的法条牵涉多个立场不同的政府单位，预料时程不会太快。

欲浏览台湾人民币存款变动，请点选(link.reuters.com/xam28t)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 24,880.3 72

2. 渣打银行 14,370.5 40

3. 法国巴黎银行 10,268.8 35

4. 工商银行 3,026.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态

--台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债，规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债脚步。

--台湾至4月银行业累计人民币存款 达568.79亿元，较上月成长约17.8%，其中外汇指定银行(DBU)为265.29亿元，国际金融业务分行(OBU)为303.5亿元。

--继上海的赛领资本后，云南的Highland Capital Management将募集50亿元人民币，投资东南亚，为第二支离岸人民币资基金。

--台湾重电及家电制造大厂--东元电机 三年期人民币债定价利率落在3.0%，规模为3亿元人民币。

--台湾彰化银行 三年期宝岛债定价利率为2.9%，发行总额为10亿人民币。