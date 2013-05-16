重温稿-《中国新债预测》50年期国债利率预测均值4.31%，接近估值

* 招标品种：财政部50年期固息国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间：周五(17日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、券商和保险）

* 预测区间：4.25%-4.35%

* 预测均值：4.31%

路透上海5月16日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长期国债投资主体一般局限在保险等少数机构，但考虑到本期仅200亿元人民币的发行量或可弥补需求面较窄的不足，中标利率有望接近二级相关券种的估值水平，市场预测均值落在4.31%附近。

北京一银行交易员预计，需求变化不大情况下，明日国债利率有望落在4.3%左右，“这种(超长国债)流动性很差，估值只是参考。”

财政部去年发行的两期50年国债120008券和120020券，二级市场罕有成交。二者的最新中债估值 分别为4.3188%和4.3228%；中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为4.3268%。

北京另一银行交易员则表示，除保险外，银行、券商等机构对这种超长期国债需求较淡，不过200亿元的较少发行量，在一定程度上或有助减轻发行压力。

财政部2012年共发行了两期50年国债，其中5月16日招标的第八期，发行量280亿元，票面利率4.25%，投标倍数1.49倍；当年11月14日招标的第20期，发行量260亿元，票面利率4.35%，投标倍数1.39倍。