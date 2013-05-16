版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 18:47 BJT

全球经济：希望美联储在6月会议决定削减资产购买--费城联储总裁普洛瑟

路透米兰5月16日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周四称：

* 希望美联储在6月会议上决定放缓资产购买举措。

* 不想给出美联储6月会议上应缩减资产购买的具体数字。

* 美国经济出现改善，足以让美联储放慢资产购买步伐。

* 欧债危机还没有结束。

* 美国和欧洲都尚未解决自身的财政问题。

* 要求央行来解决财政问题，这令人担忧。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐