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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 18:52 BJT

东南亚股市：多数下跌，马来西亚股市跌至一周低点

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    446.35     -3.84     -0.85     +5.25    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3452.28     10.75     +0.31     +9.01   3167.08
 马来西亚                           1766.72    -16.31     -0.91     +4.60   1688.95
 泰国                               1617.89    -12.20     -0.75    +16.23   1391.93
 印尼                               5078.68    -11.20     -0.22    +17.65   4316.69
 菲律宾                             7310.94    -81.26     -1.10    +25.77   5812.73
 越南                                490.34      4.37     +0.90    +18.52    413.73
 (完)
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