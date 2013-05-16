马来西亚期市：棕榈油期货连跌三日后上扬，因出口有望复苏

路透吉隆坡5月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，在连续三日走低后投资者返场，此外投资者对5月下半月出口形势也较为乐观。

马来西亚5月1-15日棕榈油出口较4月同期跌幅介于3-8%，引发了对于需求放缓的担忧。不过交易员表示跌幅小于预期，未来几周出口可能会回升。

交易员也预计，马来西亚棕榈油产出本月将放缓，有助于进一步减轻库存。棕榈油库存已跌破200万吨的心理关口线，4月份为193万吨。

“有买家支撑市场，这从增加的成交量便可知。”一位外资大宗商品经纪机构的交易员表示。

“我还听说本月产出不如预期的那么好。似乎终端库存还要下降，5月的库存可能是全年最低的。”

马来西亚8月棕榈油期货 周四上涨0.7%，报每吨2,314马币(768美元)，交投区间介于2,292和2,324马币。

总成交量在44,002口，高于均值35,000口。(完)

CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN

CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN

CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN

ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN

ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN

橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN

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