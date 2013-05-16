马来西亚期市：棕榈油期货连跌三日后上扬，因出口有望复苏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡5月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，在连续三日走低后投资者返场，此外投资者对5月下半月出口形势也较为乐观。
马来西亚5月1-15日棕榈油出口较4月同期跌幅介于3-8%，引发了对于需求放缓的担忧。不过交易员表示跌幅小于预期，未来几周出口可能会回升。
交易员也预计，马来西亚棕榈油产出本月将放缓，有助于进一步减轻库存。棕榈油库存已跌破200万吨的心理关口线，4月份为193万吨。
“有买家支撑市场，这从增加的成交量便可知。”一位外资大宗商品经纪机构的交易员表示。
“我还听说本月产出不如预期的那么好。似乎终端库存还要下降，5月的库存可能是全年最低的。”
马来西亚8月棕榈油期货 周四上涨0.7%，报每吨2,314马币(768美元)，交投区间介于2,292和2,324马币。
总成交量在44,002口，高于均值35,000口。(完)
CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN
CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN
CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN
ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN
ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN
橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN
上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH
日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID
新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY
泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG (编译 王洋; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。