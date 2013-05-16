国际油市：亚洲燃料油现货升水承压，因库存和到岸套利船货高企

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月16日 - 亚洲燃料油现货升水依旧承压，因库存增加以及来自西方的大量供给对价格构成压力。
5月15日止当周新加坡燃料油库存升至2,233.8万桶的五个半月高位。
一位在新加坡的交易员说：“考虑到本月进入亚洲的船货，我认为这个数字不奇怪。”
5月预计有近600万吨的西方燃料油到岸亚洲，相较于4月增加近10%，比今年迄今的月均量高出约17%。
380-cst燃料油现货升水下跌0.20美元至0.53美元，180-cst燃料油现货升水下跌0.27美元至0.62美元。
一位交易员说：“价格承压，因为有越来越多符合规格的油品入市，可以看看未来几个星期进入亚洲的380-cst燃料油数量。”
未来数周进入亚洲的供给预计有60-65%左右是待售的380-cst船用燃料油。
6月套利船货到岸量估计在350-400万吨左右，其中大部分料为380-cst燃料油。(完)
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(编译 王洋; 审校 侯向明)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。