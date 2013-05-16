国际油市：亚洲燃料油现货升水承压，因库存和到岸套利船货高企

路透新加坡5月16日 - 亚洲燃料油现货升水依旧承压，因库存增加以及来自西方的大量供给对价格构成压力。

5月15日止当周新加坡燃料油库存升至2,233.8万桶的五个半月高位。

一位在新加坡的交易员说：“考虑到本月进入亚洲的船货，我认为这个数字不奇怪。”

5月预计有近600万吨的西方燃料油到岸亚洲，相较于4月增加近10%，比今年迄今的月均量高出约17%。

380-cst燃料油现货升水下跌0.20美元至0.53美元，180-cst燃料油现货升水下跌0.27美元至0.62美元。

一位交易员说：“价格承压，因为有越来越多符合规格的油品入市，可以看看未来几个星期进入亚洲的380-cst燃料油数量。”

未来数周进入亚洲的供给预计有60-65%左右是待售的380-cst船用燃料油。

6月套利船货到岸量估计在350-400万吨左右，其中大部分料为380-cst燃料油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文