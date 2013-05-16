国际油市：亚洲柴油和航煤需求低迷，推低裂解价差

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月16日 - 亚洲柴油和航煤需求低迷，从而推动其裂解价差下滑，即便未来料供给减少。
路透数据显示，6月柴油裂解价差下滑0.39美元至每桶较迪拜原油升水15.93美元。航煤裂解价差亦下滑0.51美元至每桶15.09美元。
交易商说，印尼和越南等主要进口国未见有进口招标，未来几个月中国和韩国料削减供给未能支撑裂解价差。
“市场目前十分糟糕。我认为许多人无法挣钱，”一名新加坡交易员说。
日本对亚洲其他国家的柴油出口可能增加，因为韩国独立进口商一直在购买其柴油，以求进口关税的免除。但日本柴油无法满足沙特夏季需求的规格。
最新IE数据显示，在新加坡，5月15日止当周国内航煤和柴油库存下滑近6%至三周低点952.9万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。