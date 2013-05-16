国际油市：亚洲柴油和航煤需求低迷，推低裂解价差

路透新加坡5月16日 - 亚洲柴油和航煤需求低迷，从而推动其裂解价差下滑，即便未来料供给减少。

路透数据显示，6月柴油裂解价差下滑0.39美元至每桶较迪拜原油升水15.93美元。航煤裂解价差亦下滑0.51美元至每桶15.09美元。

交易商说，印尼和越南等主要进口国未见有进口招标，未来几个月中国和韩国料削减供给未能支撑裂解价差。

“市场目前十分糟糕。我认为许多人无法挣钱，”一名新加坡交易员说。

日本对亚洲其他国家的柴油出口可能增加，因为韩国独立进口商一直在购买其柴油，以求进口关税的免除。但日本柴油无法满足沙特夏季需求的规格。

最新IE数据显示，在新加坡，5月15日止当周国内航煤和柴油库存下滑近6%至三周低点952.9万桶。(完)

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