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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 19:56 BJT

美国经济：波士顿联储总裁罗森格伦称超宽松政策目前是事宜的

路透米兰5月16日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四称：

* 超宽松政策目前是事宜的。

* 经济已逐渐改善，劳工市场已慢慢复苏。

* 低通胀率加大了“负面冲击”可能改变稳定通胀预期的风险。

* 宽松货币政策已帮助抵消了趋紧的财政政策的影响。

* 趋紧的财政政策将对通胀产生短期压力，对失业率构成上升压力。(完)
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