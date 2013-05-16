国际油市：亚洲石脑油价格连跌四日，7月上半月船货需求尚未浮现

路透新加坡5月16日 - 周四亚洲石脑油价格连跌四日，跌至一周低位每吨856美元，裂解价差跌至七日低位每吨82.90美元，因7月上半月船货需求尚未浮现。

交易商称市场仍将动荡，因多空双方将就对基本面的解读角力。

卖家当前关注台湾中油公司下半年新增的70万吨年产能。

但是买家预计大量西方船货将运抵亚洲，因鉴于美国有充足库存，欧洲将可能继续将多余船货发往东方。

Kuwait Petroleum Corp (KPC)向佳能可售出5月底装运的2.4万吨轻级石脑油，离岸价为较中东报价每吨溢价约45美元。

卡塔尔的Tasweeq售出5万吨全规格石脑油，6月底装运，离岸价为每吨较中东报价溢价约30美元，买家未知。

亚洲汽油裂解价差跌3.8%至五日低点每桶8.02美元，因西方夏季需求迟缓令亚洲市场承压。(完)