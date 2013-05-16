国际油市：亚洲石脑油价格连跌四日，7月上半月船货需求尚未浮现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月16日 - 周四亚洲石脑油价格连跌四日，跌至一周低位每吨856美元，裂解价差跌至七日低位每吨82.90美元，因7月上半月船货需求尚未浮现。
交易商称市场仍将动荡，因多空双方将就对基本面的解读角力。
卖家当前关注台湾中油公司下半年新增的70万吨年产能。
但是买家预计大量西方船货将运抵亚洲，因鉴于美国有充足库存，欧洲将可能继续将多余船货发往东方。
Kuwait Petroleum Corp (KPC)向佳能可售出5月底装运的2.4万吨轻级石脑油，离岸价为较中东报价每吨溢价约45美元。
卡塔尔的Tasweeq售出5万吨全规格石脑油，6月底装运，离岸价为每吨较中东报价溢价约30美元，买家未知。
亚洲汽油裂解价差跌3.8%至五日低点每桶8.02美元，因西方夏季需求迟缓令亚洲市场承压。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。