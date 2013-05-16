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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 22:20 BJT

美国各类经济指标总览--2013/5/16

美国劳工部周四公布，美国4月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，降幅创下2008年12月来最大。4月CPI较
上年同期上涨1.1%，升幅创下2010年11月来最小。4月核心CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.7%，较上年同期
升幅创下2011年6月来最小。美国4月民间部门每周平均实质所得持平，预估为上升0.1%。 

    美国商务部周四公布,美国4月房屋开工下降16.5%，年率为85.3万户。4月建筑许可增长14.3%，年率为101.7万
户，创下2008年6月来最高。 
    
    美国劳工部周四公布，美国5月11日当周初请失业金人数为36.0万人，预估为33.0万人。该周初请失业金人数
四周均值为33.9万人。5月4日当周续请失业金人数为300.9万人，预估为300.0万人。 
    
                                     当前值                            前次值  
 失业率(%)                              7.5  (4月)                        7.6  (3月)
 非农业就业岗位(万)                增加16.5  (4月)                   增加13.8  (3月修正值)
 平均时薪(%)                           +0.2  (4月)                       持平  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                -0.4  (4月)                      -0.2%  (3月)
 不包括食品和能源CPI(%)                +0.1  (4月)                       +0.1  (3月)
 实质所得(%)                           持平  (4月)                       +0.5  (3月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                  +0.4  (第四季终值)                +3.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                        +1.0  (第四季终值)                +2.7  (第三季终值)
 零售销售(%)                           +0.1  (4月)                       -0.5  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差388  (3月)                    逆差436  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                           +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                           -0.5  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                         77.8  (4月)                       78.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                  36.0  (5月11日当周)               32.8  (5月4日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                 盈余1,129  (4月)                  赤字1,070  (3月)
 领先指标(%)                           -0.1  (3月)                       +0.5  (2月)
 个人所得(%)                           -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)              持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)                增加79.7  (3月)                  增加186.3  (2月修正值)
 企业库存(%)                           持平  (3月)                       持平  (2月修正值)
 建筑支出(%)                           -1.7  (3月)                       +1.5  (2月修正值)
 消费者信心                            68.1  (4月)                       61.9  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                        85.3  (4月)                      102.1  (3月修正值)
 建筑许可(万户)                       101.7  (4月)                         89  (3月修正值)
 成屋销售(万户)                         492  (3月)                        495  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                        41.7  (3月)                       41.1  (2月修正值)
 工厂订单(%)                           -4.0  (3月)                       +1.9  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                 -5.8  (3月修正值)                 +4.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              53.1  (4月)                       54.4  (3月)
 供应管理协会制造业指数                50.7  (4月)                       51.3  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                      0.4  (3月)                       -0.3  (2月)
 进口物价(%)                           -0.5  (4月)                       -0.5  (3月)
 出口物价(%)                           -0.7  (4月)                       -0.4  (3月)
 单位劳工成本(%)                       +0.5  (第一季初值)                +4.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                       +0.7  (第一季初值)                -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                 赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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