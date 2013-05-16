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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 20:42 BJT

表格：美国4月CPI较上年同期升1.1%，升幅为2010年11月来最小

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

4月 3月 2月 1月 12月 13年4月/12年4月

整体CPI -0.4 -0.2 0.7 持平 持平 1.1

扣除食品和能源 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 1.7

能源 -4.3 -2.6 5.4 -1.7 -0.8 -4.3

食品饮料 0.2 0.1 0.1 持平 0.2 1.6

食品 0.2 持平 0.1 持平 0.2 1.5

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

4月 3月 前值 13年4月/12年4月

百分比变动(%) 持平 0.5 0.5 0.5 (完)

(编译 侯向明; 审校 田建华)
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