表格：美国4月CPI较上年同期升1.1%，升幅为2010年11月来最小

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
4月 3月 2月 1月 12月 13年4月/12年4月
整体CPI -0.4 -0.2 0.7 持平 持平 1.1
扣除食品和能源 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 1.7
能源 -4.3 -2.6 5.4 -1.7 -0.8 -4.3
食品饮料 0.2 0.1 0.1 持平 0.2 1.6
食品 0.2 持平 0.1 持平 0.2 1.5
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
4月 3月 前值 13年4月/12年4月
百分比变动(%) 持平 0.5 0.5 0.5 (完)
(编译 侯向明; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。