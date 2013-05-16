表格：美国5月11当周初请失业金人数升至36万人，高于市场预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月16日 - 美国劳工部周四公布，
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.9万人
* 美国一周初请失业金人数为36.0万人(预估为33.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为300.9万人(预估为300.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/11/13 360,000 339,250 -- --
05/04/13 328,000-R 338,000-R 3,009,000 2.3
04/27/13 327,000 343,000 3,013,000-R 2.3
04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3
04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4
03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4
03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4(完)
(编译 田建华; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。