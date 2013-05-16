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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 20:45 BJT

表格：美国5月11当周初请失业金人数升至36万人，高于市场预估

路透5月16日 - 美国劳工部周四公布，

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.9万人

* 美国一周初请失业金人数为36.0万人(预估为33.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为300.9万人(预估为300.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/11/13 360,000 339,250 -- --

05/04/13 328,000-R 338,000-R 3,009,000 2.3

04/27/13 327,000 343,000 3,013,000-R 2.3

04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4

03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4

03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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